Готовите без масла? Эти лепешки станут вашим кулинарным хитом!

Забудьте о сложной выпечке! Эти невероятно нежные лепешки на кефире покорят вас с первой крошки. Их пористая, дышащая текстура и едва уловимая кислинка делают их идеальными для любого приема пищи. Вам потребуется самый простой набор продуктов: кефир (250 мл), мука (400–500 г), яйцо (1 шт.), сахар (2 ч. л.), соль (1 ч. л.), сода (1 ч. л.), растительное масло (3–4 ст. л.).

Всё начинается с волшебной реакции: соедините прохладный кефир со щепоткой соды, и вы увидите, как масса начнет пузыриться. Это гарантия будущей воздушности. К полученной основе добавьте яйцо, сахар, соль и растительное масло, которое сделает тесто эластичным. Вводите просеянную муку постепенно, доводя тесто до состояния, когда оно почти перестанет цепляться за пальцы, оставаясь при этом очень мягким. Оберните миску пленкой и дайте тесту отдохнуть минут 20–30.

Отдых творит чудеса — теперь лепешки не будут жесткими. Сформируйте из теста аккуратные шарики, а затем раскатайте их в тонкие, почти прозрачные круги. Здесь главный фокус — абсолютно сухая, но хорошо разогретая сковорода. Выпекайте каждую лепешку до появления золотистых «веснушек» с обеих сторон. И самый важный штрих: сразу после сковороды щедро пройдитесь по поверхности лепешек кусочком сливочного масла. Оно растает, создавая блестящую ароматную корочку и делая мякиш невесомым. Подавайте немедленно, пока они нежные и обжигающе горячие!

Ранее мы поделились рецептом заливного пирога с капустой на кефире.