«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 09:30

Готовите без масла? Эти лепешки станут вашим кулинарным хитом!

Готовите без масла? Эти лепешки станут вашим кулинарным хитом! Готовите без масла? Эти лепешки станут вашим кулинарным хитом! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Забудьте о сложной выпечке! Эти невероятно нежные лепешки на кефире покорят вас с первой крошки. Их пористая, дышащая текстура и едва уловимая кислинка делают их идеальными для любого приема пищи. Вам потребуется самый простой набор продуктов: кефир (250 мл), мука (400–500 г), яйцо (1 шт.), сахар (2 ч. л.), соль (1 ч. л.), сода (1 ч. л.), растительное масло (3–4 ст. л.).

Всё начинается с волшебной реакции: соедините прохладный кефир со щепоткой соды, и вы увидите, как масса начнет пузыриться. Это гарантия будущей воздушности. К полученной основе добавьте яйцо, сахар, соль и растительное масло, которое сделает тесто эластичным. Вводите просеянную муку постепенно, доводя тесто до состояния, когда оно почти перестанет цепляться за пальцы, оставаясь при этом очень мягким. Оберните миску пленкой и дайте тесту отдохнуть минут 20–30.

Отдых творит чудеса — теперь лепешки не будут жесткими. Сформируйте из теста аккуратные шарики, а затем раскатайте их в тонкие, почти прозрачные круги. Здесь главный фокус — абсолютно сухая, но хорошо разогретая сковорода. Выпекайте каждую лепешку до появления золотистых «веснушек» с обеих сторон. И самый важный штрих: сразу после сковороды щедро пройдитесь по поверхности лепешек кусочком сливочного масла. Оно растает, создавая блестящую ароматную корочку и делая мякиш невесомым. Подавайте немедленно, пока они нежные и обжигающе горячие!

Ранее мы поделились рецептом заливного пирога с капустой на кефире.

Читайте также
Хит на перекус! Картофельные вертушки с сулугуни! Слоеное тесто и нежная начинка
Общество
Хит на перекус! Картофельные вертушки с сулугуни! Слоеное тесто и нежная начинка
Лепешки из кабачка — замена хлебу! Идеально для перекусов, бутербродов или даже бургеров
Общество
Лепешки из кабачка — замена хлебу! Идеально для перекусов, бутербродов или даже бургеров
Кавказский салат «Чаламада»: пряная закуска с зелеными помидорами, которая станет идеальной парой к мясу
Общество
Кавказский салат «Чаламада»: пряная закуска с зелеными помидорами, которая станет идеальной парой к мясу
Сочные котлеты без лишнего жира: простой способ приготовления в духовке, который заменит жарку на сковороде
Общество
Сочные котлеты без лишнего жира: простой способ приготовления в духовке, который заменит жарку на сковороде
Манник на кефире с персиками: домашняя выпечка — семья без ума от нее
Общество
Манник на кефире с персиками: домашняя выпечка — семья без ума от нее
выпечка
лепешки
рецепты
блюда
кефир
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опытный парашютист разбился насмерть в подмосковном скайцентре
Российские военные почти выбили ВСУ из населенного пункта в ДНР
Величковский потребовал миллионы у Лады Дэнс и «Джема»
Более 40 рейсов отказались принимать в одном аэропорту из-за кибератаки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 сентября: где сбои в РФ
«Чудесные здания»: участница «Интервидения» рассказала об эмоциях от Москвы
«Подошли вплотную»: в ДНР заявили об успехах ВС России у Красноармейска
Мощный пожар в Алтайском крае вынудил МЧС эвакуировать сотни человек
Стало известно о климатическом «развороте» в Москве в 2050 году
Купянск, Липцы, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 21 сентября
Зумеры устроили массовые беспорядки в одной стране
«Люди устали от мужиков в платьях»: Мизулина объяснила суть «Интервидения»
Армия России блокировала в Харьковской области сразу два подразделения ВСУ
Россиянам рассказали, какие законодательные изменения ждут их с 1 октября
«Они мертвы»: обвиняемая в отравлении коллег кладовщица написала письмо
Российский регион за сутки атаковали 85 БПЛА
Актер «Улиц разбитых фонарей» признался в многолетней борьбе с зависимостью
В России раскрыли «троянского коня» Трампа в Афганистане
Магнитные бури сегодня, 21 сентября: что завтра, головные боли, апатия
Дженнифер Энистон узнала настоящее имя Риз Уизерспун после 25 лет дружбы
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября
Регионы

«Мясорубка» Зеленского и разгром ВСУ: новости СВО к вечеру 19 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.