Манник на кефире с персиками: домашняя выпечка — семья без ума от нее. Этот нежный манник с сочными персиками станет идеальным десертом к чаю! Он готовится без долгого замешивания, а благодаря манной крупе приобретает особую влажную текстуру. Ароматная выпечка, которая понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты (форма Ø 18 см):

Манная крупа — 150 г

Кефир — 250 мл

Сахар — 100 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 120 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Персики свежие/консервированные — 2-3 шт.

Приготовление

Залейте манку кефиром и оставьте на 15 минут для набухания. Добавьте яйца, сахар и соль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно вмешайте в тесто. Персики нарежьте кубиками, часть оставьте для украшения. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, сверху разложите персики. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистого цвета. Дайте остыть в форме. Украсьте оставшимися персиками перед подачей. Приятного аппетита!

