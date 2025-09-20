Манник на кефире с персиками: домашняя выпечка — семья без ума от нее. Этот нежный манник с сочными персиками станет идеальным десертом к чаю! Он готовится без долгого замешивания, а благодаря манной крупе приобретает особую влажную текстуру. Ароматная выпечка, которая понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты (форма Ø 18 см):
- Манная крупа — 150 г
- Кефир — 250 мл
- Сахар — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 120 г
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Соль — щепотка
- Персики свежие/консервированные — 2-3 шт.
Приготовление
- Залейте манку кефиром и оставьте на 15 минут для набухания. Добавьте яйца, сахар и соль, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, аккуратно вмешайте в тесто. Персики нарежьте кубиками, часть оставьте для украшения. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, сверху разложите персики.
- Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистого цвета. Дайте остыть в форме. Украсьте оставшимися персиками перед подачей. Приятного аппетита!
