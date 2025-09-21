Сочные котлеты без лишнего жира: простой способ приготовления в духовке, который заменит жарку на сковороде

Многие уверены, что идеальные котлеты можно приготовить только на сковороде. Но есть способ сделать их еще более сочными и при этом менее жирными — запечь в духовке. Такой вариант получается не только вкусным, но и полезным, ведь масла потребуется значительно меньше.

Ингредиенты:

свинина — 500 г;

говядина — 500 г;

белый хлеб — 200 г;

молоко — 200 мл;

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и черный перец по вкусу;

сливочное и растительное масло — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Приготовьте фарш: измельчите мясо, лук и чеснок.

Шаг 2. Залейте хлеб молоком, дайте ему размякнуть, затем измельчите и добавьте в фарш.

Шаг 3. Сформируйте котлеты и слегка обжарьте их для корочки.

Шаг 4. Переложите котлеты в форму для запекания, положите сверху кусочки сливочного масла и накройте фольгой.

Шаг 5. Запекайте в духовке при 180 градусах около 15 минут.

Такие котлеты получаются мягкими, ароматными и прекрасно сочетаются с любым гарниром.

