21 сентября 2025 в 08:52

Сочные котлеты без лишнего жира: простой способ приготовления в духовке, который заменит жарку на сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие уверены, что идеальные котлеты можно приготовить только на сковороде. Но есть способ сделать их еще более сочными и при этом менее жирными — запечь в духовке. Такой вариант получается не только вкусным, но и полезным, ведь масла потребуется значительно меньше.

Ингредиенты:

  • свинина — 500 г;
  • говядина — 500 г;
  • белый хлеб — 200 г;
  • молоко — 200 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • сливочное и растительное масло — по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Приготовьте фарш: измельчите мясо, лук и чеснок.

Шаг 2. Залейте хлеб молоком, дайте ему размякнуть, затем измельчите и добавьте в фарш.

Шаг 3. Сформируйте котлеты и слегка обжарьте их для корочки.

Шаг 4. Переложите котлеты в форму для запекания, положите сверху кусочки сливочного масла и накройте фольгой.

Шаг 5. Запекайте в духовке при 180 градусах около 15 минут.

Такие котлеты получаются мягкими, ароматными и прекрасно сочетаются с любым гарниром.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

Валерия Мартынович
В. Мартынович
