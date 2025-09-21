«Интервидение-2025»
Хит на перекус! Картофельные вертушки с сулугуни! Слоеное тесто и нежная начинка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Булочки-вертушки с картофелем, зеленью и сулугуни — это та самая выпечка, от которой невозможно оторваться! Слоеное тесто, нежная картофельная начинка с ароматом свежей зелени и тягучий соленый сыр — сочетание, которое сводит с ума. Эти вертушки идеальны как горячими, так и холодными, они хороши на пикнике, на работе или просто к чаю. Готовятся они просто, особенно если использовать готовое тесто.

Вам понадобится: 500 г слоеного теста, 300 г картофеля, 200 г сулугуни, пучок укропа, 1 яйцо, соль, перец. Картофель отварите в мундире, очистите и разомните в пюре. Добавьте мелко натертый сулугуни, измельченный укроп, соль и перец. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3-4 мм. Равномерно распределите начинку. Сверните плотный рулет, нарежьте на кусочки толщиной 3 см. Выложите на противень швом вниз. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте сразу!

