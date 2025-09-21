«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 05:57

От такой картошки в восторге все — готовим с сочной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные зразы с грибами — это сытное и ароматное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного ужина или праздничного стола. Нежная картофельная основа и сочная грибная начинка создают гармоничное сочетание текстур и вкусов. Зразы легко готовить, а румяная корочка делает их особенно аппетитными и привлекательными.

Для приготовления потребуется 1 кг картофеля, 2 ст. л. манки, 2 ст. л. кукурузного крахмала, 2 ст. л. оливкового масла для обжарки, мука для обвалки и соль по вкусу. Для начинки нужны 500 г шампиньонов, 2 луковицы, соль и перец по вкусу.

Картофель отваривают в мундире до готовности, очищают и натирают на терке. Манку заливают 4 ст. л. картофельного отвара, перемешивают и добавляют в картофель. Затем посыпают крахмалом, тщательно перемешивают и оставляют на 30 минут, чтобы масса немного загустела. Лук нарезают кубиками и обжаривают на масле до прозрачности, добавляют нарезанные грибы и готовят до выпаривания жидкости, приправляют солью и перцем.

Из картофельного теста формируют круглые лепешки, в центр каждой выкладывают грибную начинку и аккуратно лепят котлетки. Зразы обваливают в муке и обжаривают на среднем огне под крышкой до румяной корочки с обеих сторон. Ключевой секрет — дать картофельной массе постоять, чтобы тесто держало форму, а начинка оставалась сочной. Подают горячими, можно с зеленью или сметаной, зразы остаются вкусными даже после остывания.

Ранее также сообщалось о рецепте мяса для тех, кто истосковался по шашлыку. Даже если вам негде развести огонь, с этим рецептом мясо не отличить от блюда на мангале.

еда
картофель
рецепты
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
