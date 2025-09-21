«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 10:34

Россиян предупредили о росте солнечной активности

ИКИ РАН: активность вспышек на Солнце будет постепенно расти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Активность вспышек на Солнце будет постепенно увеличиваться в это воскресенье, 21 сентября, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. При этом риски для Земли остаются умеренными, передает РИА Новости.

Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная, с небольшими признаками нестабильности. Вспышечная активность — медленно растущая с умеренными рисками для Земли, — говорится в публикации.

Как уточнили ученые, последние сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность на Солнце была слабо повышенной. При этом рисков для Земли не было.

В ночь на 20 сентября на Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности. Как отметили в Институте прикладной геофизики, она продолжалась почти 40 минут. В 00:12 также произошла вспышка C5.8, в 07:52 — C2.6 и в 07:57 — C2.70.

До этого ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт предупредил, что Земле могут угрожать более пяти тысяч астероидов. По его словам, ученые каждую неделю открывают несколько таких объектов.

солнце
вспышки
магнитные бури
ученые
прогнозы
РАН
