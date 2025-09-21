На Роспатент подали в суд из-за утюга Polaris подал в суд на Роспатент из-за модели утюга с удаленным управлением

Швейцарская компания Astrata AG, которая производит технику под брендом Polaris, обратилась в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать незаконным решение Роспатента, отказавшего ей в выдаче патента на модель «Утюг с удаленным управлением», пишет РИА Новости. Оспариваемое решение было вынесено службой в июне.

Иск компании поступил в суд 5 сентября. Первоначально заявление оставалось без движения из-за неправильно уплаченной государственной пошлины, но в пятницу, 19 сентября, суд принял его к производству. Предварительные слушания по данному делу назначены на конец октября.

Ранее французский автоконцерн Renault получил предварительный отказ от Роспатента в регистрации товарного знака на территории России. Основанием для такого решения стали формальные несоответствия в предоставленной документации. Заявка на регистрацию обозначения Reno для производства и реализации автомобильных средств была подана компанией в октябре 2024 года.

До этого сообщалось, что компания PepsiCo направила в Роспатент две заявки. Производитель планирует зарегистрировать в Российской Федерации товарные знаки с логотипом Mirinda. Указанные заявки были поданы 11 сентября 2025 года и касаются производства газированных напитков, лимонадов, смузи и сиропов.