Украина захотела срочно получить западные дальнобойные ракеты и самолеты Подоляк: Киев ведет переговоры с Западом о поставках авиации и дальнобойных ракет

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Французские истребители Mirage 2000 и Rafale

Власти Украины в ускоренном режиме ведут переговоры с Западом о поставках авиации и дальнобойных ракет, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Дом». Он отметил, что западные партнеры понимают, что Киеву необходимы самолеты и ракеты.

Первое — переговоры уже идут. Второе — переговоры идут ускоренно. Третье — партнеры все это понимают <...>. Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности, — сказал он.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что сомневается в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Свои сомнения он объяснил намерением украинского лидера запросить у Парижа истребители Mirage 2000.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что поставка Украине истребителей исключена. Он отметил, что боевые самолеты обладают гораздо более сложной системой, чем танки, а также имеют иную дальность действия и огневую мощь.

26 января Зеленский, добившись от стран НАТО поставки танков, заявил, что обсуждал с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом вопрос передачи ВСУ истребителей.