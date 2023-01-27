«Это исключено»: министр обороны ФРГ о поставках истребителей Киеву Министр обороны ФРГ: поставка Украине истребителей исключена

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Поставка Украине истребителей исключена, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. Он отметил, что боевые самолеты обладают гораздо более сложной системой, чем танки, а также имеют иную дальность действия и огневую мощь.

Я считаю, что это исключено, — сказал он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, добившись от стран НАТО поставки танков, заявил, что обсуждал с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом вопрос передачи ВСУ истребителей. Просьбой Зеленского возмутился лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Он предположил, что в следующий раз президент Украины может потребовать ядерное оружие. Аналогичным образом высказался экс-президент США Дональд Трамп. Он призвал завершить украинский конфликт как можно скорее.

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон не исключает возможность поставки Киеву истребителей F-16. Этот вопрос остается в повестке обсуждений военной помощи Украине. Она также добавила, что истребители F-16 являются «сложной системой» вооружений и чтобы летать на них, украинским пилотам потребуется пройти обучение.