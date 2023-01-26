В Пентагоне ответили на вопрос о возможной отправке Киеву истребителей F-16 В Пентагоне допустили возможность поставить Киеву истребители F-16

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis/Eur/Global Look Press

Истребитель F-16

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не исключают возможность поставить на Украину истребители F-16. Вопрос о самолетах остается в повестке обсуждений военной помощи Киеву, отметила она на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения. <...> Не стану забегать вперед каких-либо пакетов [военной помощи], которые еще не были анонсированы, или решений президента или министра [обороны], — сказала Сингх.

Представитель Пентагона также назвала истребители F-16 «сложной системой» вооружений. Чтобы использовать самолеты, потребуется обучение пилотов, добавила она.

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 25 января отвечал на вопрос о возможности поставить Украине истребители четвертого поколения. По его словам, Вашингтон и Киев постоянно обсуждают потребности Киева в вооружениях, они меняются, как и меняются условия на Украине.

Ранее издание Politico сообщило, что возможная поставка истребителей Украине может превратиться в «логистический кошмар». По информации издания, особенность американских F-15 и F-16 заключается в том, что для них нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, «которых нет на Украине». При этом Россия может легко выявить любую попытку построить их и нанести удар, указано в публикации.