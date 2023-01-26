«Сначала танки, потом ядерные бомбы»: Трамп о накачивании Украины оружием Трамп заявил, что передача танков Украине может привести к началу ядерной войны

Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Передача Западом танков Киеву может усугубить украинский конфликт и привести к его перерастанию в ядерную войну, заявил экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По его мнению, боевые действия на Украине необходимо прекращать как можно скорее.

Сначала танки, потом будут ядерные бомбы. Завершите эту безумную войну, сейчас же. Это так просто! — написал Трамп.

Накануне стало известно, что власти США и Германии приняли решение о передаче ВСУ 31 танка Abrams M1 и 14 танков Leopard 2 соответственно. В бундестаге назвали данное решение исторически неверным, поскольку оно принято под давлением Вашингтона и вместо урегулирования конфликта приведет к гибели еще большего количества людей.

Похожим образом отреагировал французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. По его мнению, таким образом Запад провоцирует начало третьей мировой войны. Он также назвал безумцем президента Украины Владимира Зеленского, когда тот, помимо танков, стал просить НАТО о передаче истребителей.