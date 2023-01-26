Французский политик назвал опасное последствие решения США и ФРГ Французский политик Филиппо: поставки танков Украине стали шагом к Третьей мировой войне

Фото: florian-philippot.fr/

Безумием назвал намерение США и Германии направить Киеву танки французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. По его мнению, таким образом Запад провоцирует начало Третьей мировой войны. Свою позицию политик изложил на личной странице в Twitter.

Посылать Зеленскому американские и немецкие танки — это безумие! Кратчайший путь к Третьей мировой войне, — написал Филиппо.

Он также подчеркнул, что необходимо «выбираться из этого безумия».

Французский политик регулярно критикует западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники ВСУ. Так, несколько дней назад Филиппо заявил, что Париж намерен передать Киеву €100 млн в то время, когда сама Франция испытывает финансовые трудности. Во стране не хватает средств на пенсии и больницы, возмутился он

Он также отмечал, что просьба президента Украины Владимира Зеленского быстрее отправить танки из Франции напоминает «позорный цирк». По мнению Филиппо, украинское руководство воспринимает французов в качестве своих «приспешников».

24 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2A6. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.