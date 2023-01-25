Байден объявил о поставках танков M1 Abrams ВСУ Байден объявил о поставках 31 танка M1 Abrams Украине

Президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams, передает NBC. По словам американского главы, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Как указал президент, России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.

Вот о чем идет речь — помочь Украине защитить и защитить украинскую землю. Это не наступательная угроза для России, наступательной угрозы для России нет, — заявил Байден.

Политолог Малек Дудаков ранее объяснил, что Вашингтон планирует передать ВСУ танки M1 Abrams для того, чтобы помочь Украине начать контрнаступление. Он связал резкое изменение решения США о поставках боевой техники Украине со страхами очередного провала Байдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что план поставок танков Abrams и Leopard Украине является достаточно провальным по технологическим причинам. По его словам, эти танки «горят так же, как и все остальные, только стоят дорого».

Песков при этом указал, что США «останутся с хорошими барышами» в случае передачи танков Киеву.