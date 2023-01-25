Политолог объяснил решение Вашингтона передать танки Abrams ВСУ Политолог Дудаков: танки Abrams помогут ВСУ начать контрнаступление

Фото: Staff Sgt. Gabriel Rivera-Villan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основной боевой танк США M1 Abrams

Вашингтон планирует передать ВСУ танки M1 Abrams для того, чтобы помочь Украине начать контрнаступление, объяснил политолог Малек Дудаков. В беседе с «ПолитЭкспертом» он связал резкое изменение решения США о поставках боевой техники Украине со страхами очередного провала президента Джо Байдена. По словам эксперта, у Белого дома есть полгода, чтобы добиться переломного момента в конфликте.

В любом случае США постараются собрать на Украине «зоопарк» из западной и советской техники, чтобы попытаться устроить контрнаступление. <...> Украинский кризис рискует закончиться для Байдена еще более серьезным ударом, чем был афганский, — отметил эксперт.

Дудаков считает, что киевский режим может получить порядка 30 тяжелых боевых машин. Политолог отметил, что США призвали Германию отправить на вооружение ВСУ танки Leopard, но те не захотели брать ответственность на себя и предложили американцам отправить технику первыми. По словам Дудакова, Вашингтону приходится идти на уступки, поэтому им нужно специально закупить Abrams для Украины, так как отдавать свои танки в планы Америки не входило.

Политолог добавил, что США могут пойти по другому пути и перекупить танки у Египта, Кувейта и Марокко. В этом случае у Америки могут возникнуть сразу две проблемы: отказ других стран продать вооружение, чтобы не портить отношения с Россией, и непригодность старых Abrams к проведению боевых действий в зоне СВО, предположил он.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что США направят на вооружение ВСУ танки M1 Abrams уже в ближайшее время. Планируется, что Украине передадут от 30 до 50 боевых машин.