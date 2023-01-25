«Горят также, только стоят дорого»: Песков о поставках танков Abrams Киеву Песков: план поставок Киеву танков Abrams «достаточно провальный» по технологическим аспектам

Фото: Sgt. Joshua Wooten/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основной боевой танк США M1 Abrams

План поставок американских танков Abrams Украине по технологическим аспектам является «достаточно провальным», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, эти танки «горят как и все остальные, только стоят дорого». Песков также указал, что Соединенные Штаты «останутся с хорошими барышами» при любом сценарии этих поставок Киеву.

Просто по технологическим аспектам это такой план достаточно провальный, а главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит Вооруженным силам Украины, — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, цена за поставки тяжелых танков Украине негативно отразится на европейских налогоплательщиках, а американцы «останутся с хорошими барышами».

Эти танки сгорят так же, как и все остальные. Стоят только они очень дорого, и все это ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих и скорее всего — с хорошими барышами, — резюмировал спикер Кремля.

Политолог Малек Дудаков ранее объяснил, что Вашингтон планирует передать ВСУ танки M1 Abrams для того, чтобы помочь Украине начать контрнаступление. Он связал резкое изменение решения США о поставках боевой техники Украине со страхами очередного провала президента Джо Байдена.