Во Франции возмутились новой помощью Украине Французский политик Филиппо: страна бедствует, однако отправляет Киеву €100 млн

Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Флориан Филиппо

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж намерен передать Киеву €100 млн в то время, когда сама Франция испытывает финансовые трудности. Во Франции не хватает средств на пенсии и больницы, возмутился он в Twitter.

Урсула [фон дер Ляйен] решила отправить дополнительные 500 миллионов евро Зеленскому. Вклад Франции — 100 миллионов! Но у нас нет денег ни на пенсию, ни на больницы, — отметил Филиппо.

Французкий политик прежде неоднократно критиковал Запад за финансовую поддержку Украины и поставки ей вооружений. По его мнению, все это лишь затягивает конфликт. Также Филиппо называл антироссийские санкции Евросоюза «глупыми» и призывал их отменить.

Ранее Флориан Филиппо заявил, что просьба президента Украины Владимира Зеленского быстрее отправить танки из Франции напоминает «позорный цирк». Он добавил, что украинское руководство воспринимает французов в качестве своих «приспешников».