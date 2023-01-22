«Позорный цирк»: Филиппо о требовании Зеленского передать танки Leclerc Французский политик Филиппо назвал «позорным цирком» требование Зеленского передать танки

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Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в Twitter, заявил, что просьба президента Украины Владимира Зеленского быстрее отправить танки из Франции напоминает «позорный цирк». Он добавил, что украинское руководство воспринимает французов в качестве своих «приспешников».

Зеленский говорит Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: «нужно быстрее!». Мы его приспешники? Он нам скоро свистеть начнет? Нужно прекратить этот позорный цирк! — написал Филиппо.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Киеву в начале января предоставить колесные танки AMX-10RC.

В Министерстве обороны Германии ранее заявили о готовности передать Украине только 19 самых старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага. Отмечается, что Берлин таким образом хочет сохранить боеспособность собственной армии. В статье сообщается, что у Бундесвера на вооружении стоят 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7. В немецком оборонном ведомстве подчеркнули, что данные танки используются в настоящее время только для учений.