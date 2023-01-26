В бундестаге назвали исторической ошибкой решение послать танки на Украину Депутат бундестага Дагделен назвала исторически неверным решение Запада отправить танки Украине

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Решение Германии направить танки Leopard на Украину является исторически неверным, заявила в интервью каналу Democracy Now! депутат бундестага от Левой партии, член парламентского совета НАТО Севим Дагделен. По ее словам, этот шаг, принятый под давлением администрации США, приведет лишь к гибели людей, тогда как конфликт на Украине должен быть урегулирован в первую очередь демократическим путем.

Решение послать боевые танки Украине — исторически неверное решение. И оно стало возможным под давлением администрации Джо Байдена на Германию, — подчеркнула Дагделен.

Депутат также отметила, что такое решение отвечает интересам исключительно американского военно-промышленного комплекса, который сможет поставлять Германии свои танки после того, как закончится их запас в ФРГ. По ее словам, большинство немцев выступает против отправки танков на Украину, тогда как США воспринимают Европу как «континент, где ты можешь делать все, что хочешь». Отправка танков неизбежно вызовет ответную реакцию России, подчеркнула Дагделен.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву роту танков Leopard 2, состоящих на вооружении бундесвера. Берлин также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, в том числе Польше. Возможность поставок танков на Украину также рассматривают Франция и Скандинавские страны.

Вслед за Шольцем президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран.