Зеленский попросил у НАТО истребители Зеленский сообщил о разговоре со Столтенбергом об истребителях для Украины

Фото: IMAGO/President of Ukraine/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, добившись от Запада обещаний поставить Киеву танки, заявил, что начал просить самолеты. Разговор о них он провел с генсеком НАТО, сообщается на сайте офиса украинского президента.

Сегодня я говорил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Мы должны разблокировать поставки ракет большой дальности на Украину, нам важно расширить наше сотрудничество в артиллерии, мы должны добиться поставок самолетов на Украину, — подчеркивается в сообщении.

О том, что Киев хочет получить от Запада именно истребители, рассказал советник министра обороны Украины Юрий Сак в беседе с Reuters.

Если мы получим их, преимущества на поле боя будут просто огромными... Это не просто F-16: самолеты четвертого поколения — это то, то нам нужно, — отметил он.

Ранее газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в ВВС Соединенного Королевства заявила, что в настоящее время Великобритания не планирует направлять на Украину истребители Typhoon, так как полагает, что данный шаг является путем к эскалации. Военное командование находит отправку истребителей слишком рискованным действием.