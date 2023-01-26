Великобритания отказалась поставлять истребители на Украину Daily Telegraph: Британия не рассматривает возможность поставок истребителей на Украину

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В настоящее время Великобритания не планирует направлять на Украину истребители Typhoon, так как полагает, что даyный шаг является путем к эскалации. Об этом сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на источники в ВВС Соединенного Королевства. Отмечается, что военное командование находит отправку истребителей слишком рискованным действием, поднимающим градус противостояния.

В Лондоне также полагают, что обучение украинских пилотов займет несколько лет. При этом власти допускают передачу Киеву третьими странами истребителей советского образца. Предполагается, что это может сделать Польша.

Также издание сообщило, что Великобритания пока не рассматривает поставки на Украину дальнобойных ракет, о которых просил президент страны Владимир Зеленский. Тем не менее, подобный вариант не исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 января в ходе своего выступления по видеосвязи перед участниками заседания министров обороны на американской авиабазе Рамштайн в Германии выразил надежду на получение в дальнейшем истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия.

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что в Европе «взяли в работу» вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16. Информация содержится в опубликованном дипломатом на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) диалоге с неназванным «европейским коллегой». Последний сообщил главе украинского МИД о начале проработки вопроса по истребителям, на получение которых рассчитывают в Киеве.