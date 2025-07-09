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09 июля 2025 в 11:22

Захарова рассказала, что мешает урегулированию конфликта на Украине

Захарова: накачка Украины оружием мешает урегулированию конфликта

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Накачка Украины западным оружием не помогает урегулированию конфликта, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что последствия поставок Соединенными Штатами военной помощи Киеву еще предстоит оценить, передает корреспондент NEWS.ru.

Уверенно можно сказать, что продолжение накачки киевского режима оружием, мягко говоря, не способствует мирному урегулированию конфликта, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что поставщики оружия Киеву должны осознавать, что их вооружение используется для убийства детей. Так она отреагировала на новость об ударе ВСУ по городскому пляжу в Курске.

До этого экс-советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо отметил, что участники переговоров по Украине игнорируют реальные обстоятельства конфликта и не учитывают позицию России. Вместо этого Запад следует собственным интересам.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь заявил, что созданная Парижем и Лондоном «коалиция желающих» по поддержке Украины служит ярким сигналом того, что Европа не оставит Киев в трудный момент. Политик подчеркнул: этот союз демонстрирует, что европейцы намерены всегда поддерживать украинцев.

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