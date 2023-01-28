Во Франции Зеленского назвали сумасшедшим Французский политик Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим за намерение получить самолеты

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Флориан Филиппо

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что сомневается в психическом здоровье президента Украины Владимира Зеленского. Свои сомнения он объяснил в Twitter намерением украинского лидера запросить у Парижа истребители Mirage 2000.

Так экс-депутат Европарламента отреагировал на слова обозревателя канала BFMTV Патрика Соуса, заявившего о планах Украины на французские истребители. Журналист указал, что самолеты отправятся в Киев после западных танков.

Зеленский теперь хочет наши истребители Mirage 2000. Он совершенно сумасшедший! — написал Филиппо.

Политик, обращаясь к президентам Украины и Франции, а также руководству НАТО, подчеркнул, что Франция не хочет «вашей войны» и потребовал остановить безумие.

Ранее Флориан Филиппо назвал Владимира Зеленского «безумцем» за обращение к Западу передать Киеву самолеты. Что еще может потребовать украинский лидер, задался вопросом политик. Филиппо называл «безумием» и решение западных союзников обеспечить Украину танками. Такие шаги чреваты третьей мировой войной, говорил он.