«Есть жертвы»: ВСУ пытались атаковать Запорожье более 20 раз за сутки

ВСУ ударили беспилотниками по населенным пунктам Запорожской области 24 раза за минувшие сутки, заявил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, в Приморском и Акимовском округах в результате обстрелов погибли два человека.
За прошедшие сутки зафиксировано 24 целенаправленные атаки БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области. Четыре человека пострадали. К сожалению, есть и жертвы, — отметил губернатор.
Серьезные повреждения были нанесены в том числе инфраструктуре. Так, в городе Васильевке поврежден газопровод — без газоснабжения остались 163 абонента, уточнил Балицкий. Частично разрушен автомобильный мост на выезде из Васильевки. В Каменско-Днепровском округе зафиксированы атаки на школу, повреждены два автобуса.
Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Тульской областью еще 13 украинских беспилотников. Как уточнил глава региона Дмитрий Миляев, на территории области по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.