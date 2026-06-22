«Есть жертвы»: ВСУ пытались атаковать Запорожье более 20 раз за сутки

«Есть жертвы»: ВСУ пытались атаковать Запорожье более 20 раз за сутки Балицкий заявил, что ВСУ атаковали Запорожскую область 24 раза за сутки

ВСУ ударили беспилотниками по населенным пунктам Запорожской области 24 раза за минувшие сутки, заявил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, в Приморском и Акимовском округах в результате обстрелов погибли два человека.

За прошедшие сутки зафиксировано 24 целенаправленные атаки БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области. Четыре человека пострадали. К сожалению, есть и жертвы, — отметил губернатор.

Серьезные повреждения были нанесены в том числе инфраструктуре. Так, в городе Васильевке поврежден газопровод — без газоснабжения остались 163 абонента, уточнил Балицкий. Частично разрушен автомобильный мост на выезде из Васильевки. В Каменско-Днепровском округе зафиксированы атаки на школу, повреждены два автобуса.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Тульской областью еще 13 украинских беспилотников. Как уточнил глава региона Дмитрий Миляев, на территории области по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.