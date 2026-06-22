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22 июня 2026 в 13:39

«Есть жертвы»: ВСУ пытались атаковать Запорожье более 20 раз за сутки

Балицкий заявил, что ВСУ атаковали Запорожскую область 24 раза за сутки

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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ВСУ ударили беспилотниками по населенным пунктам Запорожской области 24 раза за минувшие сутки, заявил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий. По его словам, в Приморском и Акимовском округах в результате обстрелов погибли два человека.

За прошедшие сутки зафиксировано 24 целенаправленные атаки БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области. Четыре человека пострадали. К сожалению, есть и жертвы, — отметил губернатор.

Серьезные повреждения были нанесены в том числе инфраструктуре. Так, в городе Васильевке поврежден газопровод — без газоснабжения остались 163 абонента, уточнил Балицкий. Частично разрушен автомобильный мост на выезде из Васильевки. В Каменско-Днепровском округе зафиксированы атаки на школу, повреждены два автобуса.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Тульской областью еще 13 украинских беспилотников. Как уточнил глава региона Дмитрий Миляев, на территории области по-прежнему сохраняется опасность атаки БПЛА.

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