Силы ПВО сбили еще 13 украинских дронов над Тульской областью

Силы ПВО сбили еще 13 украинских дронов над Тульской областью

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Тульской областью более 10 украинских дронов, заявил в своем Telegram-канале глава региона Дмитрий Миляев. По его словам, на территории области по-прежнему сохраняется беспилотная опасность.

В небе над Тульской областью уничтожены еще 13 украинских беспилотников, — уточнил губернатор.

Ранее Миляев сообщил, что украинский БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом в Щекино Тульской области. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших. На месте работают экстренные службы и оперативный штаб правительства региона.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 22 июня ликвидировали 301 дрон ВСУ над регионами России. БПЛА сбили в том числе над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Смоленской областей, Московским регионом и Краснодарским краем.