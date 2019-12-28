https://static.news.ru/photo/3e60fe94-2adf-11ea-8f86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Котенко/РИА Новости

Четыре участника обмена пленными в Донбассе смогли за годы нахождения в СИЗО Мариуполя добиться от Киева возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона «Азов».

Украинские власти подозревали Вячеслава Бирюкова, Александра Стельниковича, Виктора Скрипника и Евгения Дружинина в причастности к вооружённым столкновениям в Мариуполе 9 мая 2014 года. Их задержали в августе 2014-го. Однако доказать вину следствию так и не удалось, пишет РИА Новости. По их словам, сотрудники СБУ и люди из «Азова» выбивали из них признания.

Били очень много и везде, ножом тыкали в ноги. Прикладом автомата били в лицо. «Буцали», короче, как мячик. Душили, даже вешали. У них на потолке крюк специальный для этих процедур. Короче, полная релаксация, — вспоминает Бирюков.

Он добавил, что издевательства проходили в подвале здания Службы безопасности Украины в Мариуполе. Мужчина заявил, что провёл там 10 дней.

Каждую ночь приезжал батальон «Азов» в СБУ. Приходили к нам «в гости» — поиздеваться, — резюмировал пленный.

Стельникович рассказал, что стал жертвой так называемой библиотеки — нелегальной тюрьмы в аэропорту Мариуполя. Нужные показания пытались выбить и оформить официально.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 29 декабря в районе контрольного пункта «Горловка» — «Майорское» состоялся обмен между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, самопровозглашённые ЛНР и ДНР получили от украинских властей 124 человека, в Киев вернулись 76.