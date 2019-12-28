Офис президента Украины сообщил о завершении операции по обмену пленными с Донбассом. Киев получил 76 солдат.
Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших — в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже, — говорится в заявлении на официальной странице в Facebook.
Известно также, что около 20 человек из списка Донецка отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.
Местом обмена стал КПП «Майорск» в районе Горловки. Он проводился по формуле «все установленные на всех установленных». Договорённости об этом достигли после «нормандского» саммита.
Ранее NEWS.ru писал, что у КПП в Горловке произошло небольшое ДТП. Участниками аварии стали пассажирский автобус, в котором находились пленные, и микроавтобус. Судя по видео, которое в прямом эфире транслирует с места обмена офис президента Украины Владимира Зеленского, водитель транспортного средства с российскими номерами не вписался в поворот. Автомобили не получили значительных повреждений.
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