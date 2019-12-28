https://static.news.ru/photo/16168d94-2a46-11ea-96b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Офис президента Украины сообщил о завершении операции по обмену пленными с Донбассом. Киев получил 76 солдат.

Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших — в безопасности на подконтрольной Украине территории. Подробности позже, — говорится в заявлении на официальной странице в Facebook.

Известно также, что около 20 человек из списка Донецка отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.

Местом обмена стал КПП «Майорск» в районе Горловки. Он проводился по формуле «все установленные на всех установленных». Договорённости об этом достигли после «нормандского» саммита.

Ранее NEWS.ru писал, что у КПП в Горловке произошло небольшое ДТП. Участниками аварии стали пассажирский автобус, в котором находились пленные, и микроавтобус. Судя по видео, которое в прямом эфире транслирует с места обмена офис президента Украины Владимира Зеленского, водитель транспортного средства с российскими номерами не вписался в поворот. Автомобили не получили значительных повреждений.