https://static.news.ru/photo/cea16d18-2a26-11ea-b73e-fa163e074e61_660.jpg Фото: OnlineDnr/twitter.com

В месте обмена удерживаемыми лицами между непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом произошло небольшое ДТП. Участниками аварии стали пассажирский автобус, в котором находились пленные, а также микроавтобус.

Судя по видео, которое в прямом эфире транслирует с места обмена офис президента Украины Владимира Зеленского, водитель не вписался в поворот. Автомобили не получили значительных повреждений. С управлением не справился водитель транспортного средства с российскими номерами.

Местом обмена стал КПП «Майорск» в районе Горловки. Сам обмен проводится по формуле «все установленные на всех установленных». Договорённости об этом достигли после «нормандского» саммита. Накануне процедуры речь шла о передаче 55 человек со стороны Донбасса и 57 — со стороны Киева.

Как писал NEWS.ru, омбудсмен самопровозглашённой ДНР Дарья Морозова сообщила, что около 20 человек из списка Донецка отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.