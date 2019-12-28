https://static.news.ru/photo/2793ad1c-2a1a-11ea-849f-fa163e074e61_660.jpg Фото: OnlineDnr/twitter.com

Киев и Донбасс приступили к обмену удерживаемыми лицами. Автобусы с обмениваемыми в сопровождении омбудсменов самопровозглашённых республик востока Украины заезжают на КПП «Майорск» в районе Горловки, где будет проходить процедура.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правительство непризнанной Донецкой народной республики.

Украинское правительство и руководство ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными — 29 декабря. Он будет проводиться по формуле «все установленные на всех установленных». Договорённости об этом достигли после «нормандского» саммита.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что Донецкая народная республика должна передать 55 человек, Киев — 87, писал NEWS.ru.