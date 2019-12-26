https://static.news.ru/photo/671d9c88-27e8-11ea-a5fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Украинское правительство и руководства самопровозглашённых республик Донбасса согласовали дату обмена пленными — 29 декабря.

Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». По его данным, некоторые детали обмена всё ещё прорабатываются. Он будет проводиться по формуле «все установленные на всех установленных».

Договорились провести обмен 29 декабря, если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное, — передаёт издание слова своего источника, знакомого с содержанием переговоров.

Из списка лиц, которых Киев намерен передать ЛНР И ДНР, попросили исключить около 40 человек. Координатор подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш до начала процедуры обмена выяснит, было ли это решение добровольным.

24 декабря News.ru писал о том, что омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова обвинила власти Киева в одностороннем изменении списка на обмен пленными.