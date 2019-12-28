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Обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных» между Киевом и Донбассом пройдёт в воскресенье, 29 декабря, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В это воскресенье, 29 декабря, то есть ещё до Нового года, как об этом договорились лидеры «нормандской четвёрки», — говорится в опубликованном на сайте омбудсмена заявлении.

На сайте также отмечается, что ДНР должна передать 55 человек, Киев — 87.

24 декабря NEWS.ru писал о том, что омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова обвинила власти Киева в одностороннем изменении списка на обмен пленными.