https://static.news.ru/photo/f1d935dc-2a3e-11ea-8097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Самопровозглашённая Донецкая народная республика отдала Киеву 52 пленных, забрав в обмен 60 своих сторонников. Такие данные привела омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Накануне процедуры речь шла о передаче 55 человек со стороны Донбасса и 57 — со стороны официальных властей Украины. Позже Морозова уточнила, что около 20 человек из списка Донецка отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.

Местом обмена стал КПП «Майорск» в районе Горловки. Сам обмен проводится по формуле «все установленные на всех установленных». Договорённости об этом достигли после «нормандского» саммита.

Ранее NEWS.ru писал, что у КПП в Горловке произошло небольшое ДТП. Участниками аварии стали пассажирский автобус, в котором находились пленные, а также микроавтобус. Судя по видео, которое в прямом эфире транслирует с места обмена офис президента Украины Владимира Зеленского, водитель транспортного средства с российскими номерами не вписался в поворот. Автомобили не получили значительных повреждений.