Самопровозглашённая Донецкая народная республика отдала Киеву 52 пленных, забрав в обмен 60 своих сторонников. Такие данные привела омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Накануне процедуры речь шла о передаче 55 человек со стороны Донбасса и 57 — со стороны официальных властей Украины. Позже Морозова уточнила, что около 20 человек из списка Донецка отказались от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.
Местом обмена стал КПП «Майорск» в районе Горловки. Сам обмен проводится по формуле «все установленные на всех установленных». Договорённости об этом достигли после «нормандского» саммита.
Ранее NEWS.ru писал, что у КПП в Горловке произошло небольшое ДТП. Участниками аварии стали пассажирский автобус, в котором находились пленные, а также микроавтобус. Судя по видео, которое в прямом эфире транслирует с места обмена офис президента Украины Владимира Зеленского, водитель транспортного средства с российскими номерами не вписался в поворот. Автомобили не получили значительных повреждений.
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