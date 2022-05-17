The Times: многие французы согласны, что НАТО подтолкнуло РФ к спецоперации

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Многие французы высказались о том, что Россию вынудили начать спецоперацию на Украине действия НАТО и США. Такой вывод сделало британское издание The Times, проанализировав комментарии пользователей соцсетей.

Многие во Франции полагают, что Вашингтон с помощью своего британского подельника подталкивает Европу к опасному противостоянию с Москвой, — говорится в сообщении.

Отмечается, что французы не поддерживают спецоперацию, но считают, что на президента России Владимира Путина повлияли шаги НАТО и «унижение» Москвы с 1990-х годов». Последнее издание The Times аргументирует мнением советолога Элен Каррер д'Анкосс: историк считает, что после распада СССР никто не помог стране преодолеть «катастрофу».

Кроме того, французы полагают, что желание Швеции и Финляндии вступить в НАТО олицетворяет «победу Америки за счёт Европы». Профессор американской истории в Сорбонне Андре Каспи, комментируя эту ситуацию, назвал спецоперацию на Украине «отличным бизнесом».

Тем не менее, издание подчёркивает, что мнение французов резко отличается от настроений в странах севера, востока Европы и англоговорящих государствах. Там придерживаются более жёсткой позиции по вопросу Украины.