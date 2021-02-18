Таможенники Нидерландов перехватили груз кокаина весом в 1,3 тонны

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Таможенная служба Нидерландов перехватила партию кокаина весом в 1,3 тонны. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на прокурора.

Наркотики находились в грузовом контейнере, который прибыл из Бразилии в порт Роттердама. Кокаин был расфасован в полиэтиленовые пакеты среди зёрен кофе. На чёрном рынке за эту партию были бы готовы заплатить 99 млн евро.

Как сообщает NL Times, компания, которая заказала груз кофе, вероятно, непричастна к контрабанде наркотиков.

Ранее семья малазийцев пыталась провезти в Японию шесть килограммов наркотиков в скульптуре гнома из мультфильма «Белоснежка». Все подозреваемые были арестованы. Семья проживала в японской префектуре Тиба около Токио.

Мексиканские военные перехватили около берегов северо-западного мексиканского штата Синалоа судно с крупной партией наркотиков на борту. Было обнаружено 2,5 тонны метамфетамина и более 100 тысяч таблеток фентанила. Стоимость груза оценивается в 90 млн долларов. Власти предполагают, что партия наркотиков принадлежала наркокартелю «Синалоа».

Как писал NEWS.ru, 22-летняя американка Фейт Хилл из Миссури показала подписчикам TikTok, как выглядела во время наркотической зависимости и после того, как избавилась от неё. Самой ужасной трансформацией её тела она назвала полное уничтожение зубов. Наркотики разрушили эмаль, и все её зубы почернели и сгнили, так что девушка вынуждена пользоваться зубными протезами.