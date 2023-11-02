Стало известно, почему кошки любят сидеть в коробках Ученые считают, что кошки чувствуют себя безопаснее, когда прячутся в коробках

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Многие кошки любят подолгу сидеть в разных коробках, там они чувствуют себя защищенными, сообщает портал Ferra.Expert со ссылкой на голландских ученых. Это связано с инстинктом животных находить укрытия и безопасные места.

В ходе очередного эксперимента ученые выяснили, что те кошки, которые смогли укрыться в коробках после того, как их забрали из приюта, адаптировались к новому месту намного быстрее. В таком тесном пространстве животное способно контролировать каждый сантиметр, и у кошки есть уверенность, что кроме нее самой туда больше никто не заберется.

Эксперты также считают, что в коробках животным тепло и комфортно. Для кошек важно поддерживать температуру своего тела в пределах от 38 до 39 градусов, а укрытие, сделанное из гофрированного картона, отличается хорошей теплоизоляцией и отлично для этого подходит.

Кроме того, домашние любимцы могут использовать коробки для игр, но чаще всего кошки воспринимают коробку как место для уединения и отдыха.

Ранее дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о пользе, которую приносят кошки. По мнению народного артиста РСФСР, эти домашние животные «облегчают духовные вирусы», их мурчание происходит на такой частоте, которая позитивно влияет на людей, успокаивает и снимает стрессы.