«Облегчают духовные вирусы»: Куклачев о пользе кошек Дрессировщик Куклачев: кошки «облегчают духовные вирусы»

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Юрий Куклачев

Кошки несут пользу людям, так как они «облегчают духовные вирусы», уверен дрессировщик, народный артист РСФСР Юрий Куклачев. В разговоре с НСН он заявил, что мурчание этих животных происходит на такой частоте, которая позитивно влияет на людей, успокаивает и снимает стрессы.

Когда кошка мурчит, это все в такой частоте происходит, которая очень позитивно влияет на частоты нашего организма — снимает стресс и успокаивает. <...> Кошка облегчает наши духовные вирусы, то ли прогоняя, то ли утягивая куда-то, — рассказал дрессировщик.

По словам Куклачева, полезно гладить своих питомцев — кошки через это действие дают энергию. Он считает, что не просто так существует примета, согласно которой животное нужно запустить в дом первым, чтобы оно прогнало отрицательную энергию.

Куклачев привел в пример и свой собственный опыт. Дрессировщик рассказал, что кошки помогли ему после увольнения из цирка. По его словам, именно тогда, придя домой, у него появилась идея открыть собственный театр.

Я тогда пришел домой, <...> а они все ко мне пришли, обняли, прижались и замурчали. И стало легче так, я подумал: «Да и хрен бы с ними! Я свой театр открою!» Мне вот скоро 80, а выгляжу я как 50-летний. Кошки омолаживают, стимулируют и дают внутреннюю поддержку, — заключил артист.

Врач общей практики Сергей Алендеев ранее рассказал, что забота о кошке или каком-либо другом домашнем животном развивает в человеке чувство ответственности. По его словам, это оказывает положительное влияние на психическое здоровье.