23 октября 2025 в 09:29

Сербский снайпер рассказал о притоке добровольцев на СВО с Балкан

Снайпер Берич заявил, что все больше жителей Балкан хотят участвовать в СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жители балканских стран все активнее присоединяются к Вооруженным силам России для участия в СВО в качестве добровольцев, заявил в беседе с ТАСС сербский снайпер Деян Берич. По его словам, количество новых людей на передовой продолжает расти.

О количестве добровольцев я говорить не могу, у меня нет права, но их достаточно. Люди приезжают и по сегодняшний день. Желание приехать все больше и больше, и я говорю не только про сербов, но и про другие балканские республики, — сказал снайпер.

Берич отметил, что среди новых добровольцев преобладает молодежь без военного опыта, поскольку ветераны югославских конфликтов прибыли в первых волнах. По его словам, для большинства сербского населения эти добровольцы являются героями. Снайпер пояснил, что люди едут по двум основным причинам: чтобы отдать долг России и чтобы доказать свою мужественность.

Ранее доброволец из Великобритании Эйден Миннис, присоединившийся к Вооруженным силам России, заявил, что финансовая и военная поддержка Украины со стороны Лондона приводит к гибели мирного населения Донбасса, что является проявлением лондонского лицемерия. По его словам, после просмотра многочисленных видеодоказательств военных преступлений он «не мог не помочь» российской стороне.

