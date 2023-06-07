Швейцария нашла способ помочь Украине с оружием Швейцарский сенат одобрил реэкспорт оружия на Украину

Фото: МО Украины

Сенат Швейцарии одобрил поправки, согласно которым страны, покупающие швейцарскую военную технику, смогут реэкспортировать ее на Украину, сообщение об этом появилось на сайте парламента. Уточняется, что речь идет не только об Украине, но также и о других государствах, на территориях которых идут боевые столкновения.

Странам, покупающим швейцарскую военную технику, должно быть разрешено на определенных условиях реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты. Совет кантонов подтвердил эту позицию в среду 22 голосами против 17 при четырех воздержавшихся, — говорится в сообщении парламента Швейцарии.

В сенате также подчеркнули, что запрет на реэкспорт оружия будет ограничен пятью годами для тех стран, которые разделяют ценности Швейцарии и имеют сопоставимый режим экспортного контроля.

Ранее пресс-секретарь Госсекретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш рассказал, что власти Швейцарии считают возможным использование средств Банка России, которые находятся в стране, для восстановления Украины. По его словам, речь идет о сумме 7,4 млрд франков (около $8,3 млрд).

В апреле Федеральный департамент экономики Швейцарии включил в санкционный список ЧВК «Вагнер» и издание «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН). Рестрикции были введены «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины».