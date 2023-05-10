В Швейцарии допустили использование денег ЦБ РФ для восстановления Украины Пресс-секретарь SECO Майенфиш: теоретически использование средств ЦБ РФ для нужд Украины возможно

Власти Швейцарии считают возможным использование средств Банка России, которые находятся в стране, для восстановления Украины, заявил РИА Новости пресс-секретарь Госсекретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. По его словам, речь идет о сумму в 7,4 млрд франков (около $8,3 млрд).

Дискуссии и идеи открыты. На данный момент ничего не решено. Теоретически это возможно, — сказал Майенфиш.

Он добавил, что Швейцарии в отношении замороженной российской недвижимости и активов на сумму $8,1 млрд осталась прежней – юридических оснований для их передачи Украине нет.

Ранее западные СМИ писали, что, по мнению юристов ЕС, законы сообщества позволяют инвестировать замороженные активы и использовать полученные доходы для помощи Украине. При этом они делают оговорку, что сначала следует установить точный размер активов, которые принадлежат Центробанку РФ, а также других российских заблокированных средств.

Глава правительства Бельгии Александер Де Кроо заявил, что страна получила примерно €200 млн дохода с замороженных российских активов и намерена использовать эти средства для помощи Украине. Он назвал это решение полностью обоснованным с экономической и моральной точки зрения, а также призвал «наносить удары по России умным и эффективным способом».