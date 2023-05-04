Бельгия использовала €200 млн российских активов для помощи Украине

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бельгия использовала €200 млн из замороженных российских активов для помощи Украине, сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции в Гааге, передает ТАСС. Он назвал это решение полностью обоснованным с экономической и моральной точки зрения, а также призвал «наносить удары по России умным и эффективным способом».

Мы получили примерно €200 млн доходов с российских активов, замороженных в Бельгии, и мы используем эти фонды исключительно для поддержки военных усилий Украины и поддержки украинских беженцев в Бельгии. И я уверен, что мы можем пойти дальше в этом направлении. Бельгийские службы заморозили свыше €180 млрд активов российского Центробанка, — сказал Де Кроо.

Бельгия с Еврокомиссией изучает, как может использовать эти средства на военную поддержку Украины и восстановление страны, отметил он.

Страны G7 намерены продолжить блокировать российские активы до завершения конфликта на Украине. Кроме того, они планируют ужесточить санкционное давление на Москву, продолжить контролировать соблюдение действующих санкций и пресекать попытки третьих стран подрывать действующие ограничения.

США же ищут механизмы, которые позволят передать замороженные российские активы украинской стороне. Как заявила министр финансов страны Джанет Йеллен, Москва обязательно должна заплатить Киеву за ущерб, причиненный в ходе боевых действий.