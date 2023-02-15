Швейцария разъяснила вопрос передачи Киеву замороженных российских активов Швейцария не нашла оснований для передачи Украине российских активов

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Швейцария, Женева

Правительство Швейцарии считает, что передача Киеву замороженных российских активов незаконна, следует из заявления, опубликованного на сайте Федерального совета. При этом швейцарские власти обещают продолжать поддерживать Украину.

Рабочая группа под руководством Федерального управления юстиции пришла к выводу, что конфискация частных российских активов не является законной в соответствии с действующим законодательством. Эта мера, в частности, противоречила бы конституционным гарантиям, — говорится в документе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что, по мнению юристов ЕС, законы блока позволяют инвестировать замороженные активы и использовать полученные доходы для помощи Украине, однако сначала следует установить точный размер активов, которые принадлежат Центробанку РФ, а также других российских заблокированных средств.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Евросоюз не может просто так передать замороженные активы ЦБ РФ на сумму $258 млрд, так как на них не написано, что они принадлежат Центробанку. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что ЕС располагает достоверными данными о заблокированных $36,4 млрд российских средств, а где остальные $258 млрд — не знает. Он подчеркнул, что резервы могли «раствориться» в общей денежной массе.