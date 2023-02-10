В ЕС располагают данными лишь о малой части замороженных активов России Bloomberg: в ЕС имеют данные только о $36,4 млрд замороженных активов России

Фото: Marek Majewski/dpa/Global Look Press

Власти Евросоюза располагают достоверными данными о замораживании $36,4 млрд из числа российских активов. При этом их общая сумма на счетах в ЕС может достигать $258 млрд, сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что, по мнению юристов ЕС, законы блока позволяют инвестировать замороженные активы и использовать полученные доходы для помощи Украине, однако сначала следует установить точный размер активов, которые принадлежат Центробанку РФ, а также других российских заблокированных средств.

Bloomberg, ссылаясь на информацию 2022 года, распространенную российским ЦБ, считает, что таких средств на европейских счетах может быть порядка $258 млрд. Страны ЕС к настоящему времени успели заявить о замораживании российских активов на сумму $36,4 млрд, однако данная цифра пока оценивается, уточнило агентство.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. По его словам, ЕС остается привержен давлению на Москву и продолжает работать над 10-м пакетом санкций.