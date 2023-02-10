«Растворились»: в ГД объяснили, почему ЕС не может найти активы ЦБ РФ Депутат Аксаков: ЕС не может просто так передать активы ЦБ РФ Украине — это посягательство на коммерческую тайну

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Евросоюз не может просто так передать замороженные активы ЦБ РФ на сумму $258 млрд, так как на них не написано, что они принадлежат Центробанку, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Таким образом он прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что ЕС располагает достоверными данными о заблокированных $36,4 млрд российских средств, а где остальные $258 млрд — не знает. Собеседник подчеркнул, что резервы могли «раствориться» в общей денежной массе.

Не все так просто. Это частные активы. Допускаю, что при желании ЕС их найдет, но это станет покушением на частную собственность, нарушением коммерческой тайны, тайны счетов, покушение на священное право собственности, на котором основана западная экономика, особенно в США. Любые деньги, поступающие в банк, учитывается на счетах, да. Но потом средства поступают в общую массу, где «растворяются», на них не написано, что это деньги ЦБ РФ, — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что в ЕС знают, что международные резервы РФ составляют примерно $600 млрд, но размещаются средства, в том числе уполномоченными организациями и частными структурами, работающими в европейских странах.

Фактически активы частных структур, действующих в этих странах, хотят заблокировать. Это вызывает юридические сложности. Я не думаю, что ЦБ РФ везде активно показывает, что работает через частные структуры. Есть деловая этика, которую все соблюдают, есть закон о коммерческой тайне, тайне счетов, — подчеркнул Аксаков.

Парламентарий заявил, что если Запад нарушит «священные принципы капиталистической экономики», то может разрушить саму экономику, особенно американскую.

США — самый яркий пример, где право собственности является священным. Если они грубо нарушат его... Санкции против России вышли за любые границы. Это разрушит саму систему, на которой покоится благополучие западных стран, прежде всего США, — подытожил Аксаков.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. По его словам, ЕС остается привержен давлению на Москву и продолжает работать над 10-м пакетом санкций.