Власти Швейцарии «пошли в атаку» на ЧВК «Вагнер» Департамент экономики Швейцарии ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и РИА ФАН

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Боец ЧВК «Вагнер» осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска

Федеральный департамент экономики Швейцарии включил в санкционный список ЧВК «Вагнер» и издание «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН), соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства. Рестрикции были введены «за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины».

Департамент экономики, образования и исследований, ответственный за введение санкций, сегодня добавил группу «Вагнера» и информационное агентство РИА ФАН в список санкций Швейцарии против России. Изменения вступают в силу с 18:00 [19:00 мск] 20 апреля, — говорится в заявлении.

Как рассказали в ведомстве, ЧВК «Вагнер» была внесена в санкционный список из-за того, что компания «служит инструментом российской гибридной войны». Говоря о РИА ФАН, власти Швейцарии заявили, что издание «распространяет пропаганду и дезинформацию».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что страна вводит санкции в отношении лиц, связанных с ЧВК «Вагнер». Кроме того, страна ввела ограничения в отношении девяти предприятий, связанных с финансовым сектором.