Шеф-редактора Sputnik Литва выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Марат Касем

Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». До суда журналист будет находиться под полицейским надзором.



Telegram-канал отмечает, что Касем с 23:00 до 7:00 обязан быть дома по месту прописки и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Касем был задержан 5 января спецслужбами Латвии, куда он прибыл по семейным обстоятельствам. Журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы за шпионаж.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ освободить Касема из-под стражи мстительным произволом Латвии в ответ на убеждения, которых придерживается редактор. Она пообещала, что Москва приложит все усилия, чтобы журналиста отпустили из «латышских застенков».

6 марта Рижский городской суд принял решение продлить срок задержания Касема. Арест журналисту продлили еще на два месяца несмотря на то, что у Касема есть проблемы со здоровьем. Отмечалось, что адвокат редактора еще в январе попыталась убедить судей отпустить его под денежный залог из-за проблем со здоровьем, но тогда апелляция была отклонена.