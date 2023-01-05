Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем задержан в Риге за шпионаж

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Марат Касем

Шеф-редактор «Sputnik Литва» Марат Касем был заключен под стражу в Риге по делу о шпионаже и нарушении санкций ЕС после того, как его задержали спецслужбы Латвии, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье». По данным издания, заседание суда прошло 5 января.

Отмечается, что Касем обвиняется в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также в шпионаже. Статья за шпионаж, согласно латвийскому законодательству, предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд отклонил ходатайство и принял решение о заключении обвиняемого под стражу. Как сообщает Sputnik, журналист уже переведен в Рижскую центральную тюрьму. На обжалование решения суда по мере пресечения, согласно закону, есть 10 дней.

У Марата Касема латвийское гражданство, однако последние годы он живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным делам.

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку». После решения Латвии вещание «Дождя» прекратили и в Литве. Вещание канала прекратилось 8 декабря.

Позднее глава Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики Майра Розе заявила, что аннулированная властями Латвии лицензия телеканала «Дождь» не означает, что рабочие визы его сотрудников тоже должны быть аннулированы. Она подчеркнула, что ведомство ожидает от руководства ресурса разъяснения, чем будут заниматься его работники.