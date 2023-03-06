Суд Латвии продлил арест редактору Sputnik Литва Суд Латвии продлил арест редактору Sputnik Литва Касеме

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Марат Касем

Рижский городской суд принял решение продлить срок ареста редактору информационного портала Sputnik Литва Марату Касеме, который является гражданином Латвии. Арест журналисту продлили еще на два месяца несмотря на то, что у Касемы есть проблемы со здоровьем, сообщает EADaily.

Как уточняет издание, адвокат редактора еще в январе попыталась убедить судей отпустить Касему под денежный залог из-за проблем со здоровьем. Апелляция была отклонена. Журналист был заключен под стражу по делу о шпионаже и нарушении санкций ЕС. 6 марта суд принял решение о продлении срока заключения.

Марат Касем является шеф-редактором информационного портала Sputnik Литва с 2018 года. Из-за этого ему запретили въезд в Литву на пять лет. При этом сам журналист уже давно проживает и работает в Москве.

Касем был задержан 5 января спецслужбами Латвии, куда он прибыл по семейным обстоятельствам. Журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы за шпионаж.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ освободить Касему из-под стражи мстительным произволом Латвии в ответ на убеждения, которых придерживается редактор. Она пообещала, что Москва приложит все усилия, чтобы журналиста отпустили из «латышских застенков».