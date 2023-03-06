Рижский городской суд принял решение продлить срок ареста редактору информационного портала Sputnik Литва Марату Касеме, который является гражданином Латвии. Арест журналисту продлили еще на два месяца несмотря на то, что у Касемы есть проблемы со здоровьем, сообщает EADaily.
Как уточняет издание, адвокат редактора еще в январе попыталась убедить судей отпустить Касему под денежный залог из-за проблем со здоровьем. Апелляция была отклонена. Журналист был заключен под стражу по делу о шпионаже и нарушении санкций ЕС. 6 марта суд принял решение о продлении срока заключения.
Марат Касем является шеф-редактором информационного портала Sputnik Литва с 2018 года. Из-за этого ему запретили въезд в Литву на пять лет. При этом сам журналист уже давно проживает и работает в Москве.
Касем был задержан 5 января спецслужбами Латвии, куда он прибыл по семейным обстоятельствам. Журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы за шпионаж.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ освободить Касему из-под стражи мстительным произволом Латвии в ответ на убеждения, которых придерживается редактор. Она пообещала, что Москва приложит все усилия, чтобы журналиста отпустили из «латышских застенков».