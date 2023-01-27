«Мстительный произвол»: Захарова об отказе Риги отпустить журналиста Касема Захарова назвала мстительным произволом отказ суда Риги освободить журналиста Касема из-под стражи

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Марат Касем

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канал назвала мстительным произволом отказ суда Риги освободить из-под стражи шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема, подозреваемого в шпионаже. Она заверила, что москва предпримет все необходимые усилия для вызволения журналиста из «латышских застенков».

Суд Риги отказался удовлетворить ходатайство об освобождении из-под стражи, назвав свое решение окончательным и не подлежащим обжалованию на национальном уровне. Это мстительный произвол латвийского карательного аппарата, сводящего счеты с не желающим предавать свои убеждения журналистом, — написала Захарова.

Она отметила, что содержание Касема под стражей антигуманно и граничит с пытками. При этом указала, что у журналиста обострились проблемы со здоровьем, а медицинская помощь ему своевременно не оказывается.

Захарова добавила, что Москва требует немедленного освобождения Касема, а также призывает международные структуры отреагировать на «вопиющее надругательство над обязательствами в сфере защиты прав человека со стороны Риги».

Касема задержали в Риге в начале января. Его обвиняют в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также в шпионаже. Статья за шпионаж, согласно латвийскому законодательству, предусматривает до 20 лет лишения свободы. Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд отклонил ходатайство и принял решение о заключении обвиняемого под стражу.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку после задержания Касема. Она подчеркнула, что арест журналиста является покушением на свободу слова.