Москалькова обратилась в ООН из-за ареста журналиста Марата Касема

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Марат Касем

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку после задержания спецслужбами Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что арест журналиста является покушением на свободу слова.

Применение уголовной репрессии в отношении журналиста Марата Касема расцениваю как покушение на свободу слова и нарушение международных обязательств Латвии в сфере защиты прав журналистов. Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой обратить внимание на этот вопиющий факт и принять меры в рамках своего мандата по защите прав Марата Касема, — заявила омбудсмен.

Москалькова отметила, что спецслужбы Латвии «без каких-либо объяснений» обвинили журналиста в шпионаже в пользу России, а суд избрал ему «самую строгую меру пресечения — содержание под стражей».

Накануне издание Sputnik Ближнее зарубежье написало, что Касем обвиняется в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также в шпионаже. Статья за последнее, согласно литовскому законодательству, предусматривает до 20 лет лишения свободы. Адвокат Касема настаивала на том, чтобы его отпустили под залог, однако суд отклонил ходатайство и принял решение о заключении обвиняемого под стражу.

У журналиста латвийское гражданство, однако последние годы он живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным делам.

В свою очередь Служба госбезопасности Латвии сообщала о задержании Касема по подозрению лишь в нарушении санкций ЕС, статья о шпионаже в комментарии ведомства не фигурировала.