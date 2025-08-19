Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Сцена унижения»: Макрон напомнил о скандальной встрече Зеленского и Трампа

Макрон назвал унижением для Зеленского встречу с Трампом в феврале

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале обернулась для последнего настоящим унижением, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Paris Match. Он посчитал, что перемена в отношении хозяина Белого дома объясняется влиянием лидеров Европы.

Действительно, я думаю, что с тех пор, как он пришел к власти в январе, нам удалось повлиять на президента Трампа. Вспомните, как он думал, что сможет разрешить конфликт за двадцать четыре часа. Вспомните сцену унижения президента Зеленского в Овальном кабинете, — сказал он.

Макрон отметил, что европейцам якобы удалось повлиять на Трампа благодаря единой позиции. По его словам, это заставило американского лидера пересмотреть свои первоначальные планы по быстрому урегулированию конфликта.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказал мнение, что Трамп выступает лишь в роли миротворца в украинском конфликте, и при этом ему удалось переложить основную ответственность на Европу. Он отметил, что такое положение вещей устраивает Россию.

