Россиянка умерла в турецкой гостинице В гостинице турецкой Аланьи умерла туристка из России

Туристка из России умерла в гостинице на знаменитом турецком курорте Аланья, сообщает NTV. По данным источника, сотрудники начали подозревать неладное около 10:00 по московскому времени. Когда они не получили ответа от 63-летней женщины, то вызвали экстренные службы.

Сотрудники гостиницы в квартале Кызларпынары заподозрили что-то неладное около 10:00 мск, не получив ответа от 63-летней россиянки Натальи Барылюк, и вызвали экстренные службы, — говорится в сообщении телеканала.

Прибывшие на место специалисты вскрыли замок и нашли в номере безжизненное тело женщины. Правоохранительные органы начали расследование, а тело туристки доставили на судмедэкспертизу.

Ранее российская туристка скончалась в Аланье после того, как ее муж упал с балкона отеля. Мужчина получил тяжелые травмы и впал в кому. Предварительно, смерть его жены произошла от сердечного приступа.

Туристка из РФ в августе скончалась на пляже в районе Махмутлар в Аланье. По предварительным данным, причиной смерти был сердечный приступ. 70-летней женщине стало плохо у моря, а медики не смогли спасти ее.