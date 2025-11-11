Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 ноября 2025 в 15:38

Россиянка умерла в турецкой гостинице

В гостинице турецкой Аланьи умерла туристка из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туристка из России умерла в гостинице на знаменитом турецком курорте Аланья, сообщает NTV. По данным источника, сотрудники начали подозревать неладное около 10:00 по московскому времени. Когда они не получили ответа от 63-летней женщины, то вызвали экстренные службы.

Сотрудники гостиницы в квартале Кызларпынары заподозрили что-то неладное около 10:00 мск, не получив ответа от 63-летней россиянки Натальи Барылюк, и вызвали экстренные службы, — говорится в сообщении телеканала.

Прибывшие на место специалисты вскрыли замок и нашли в номере безжизненное тело женщины. Правоохранительные органы начали расследование, а тело туристки доставили на судмедэкспертизу.

Ранее российская туристка скончалась в Аланье после того, как ее муж упал с балкона отеля. Мужчина получил тяжелые травмы и впал в кому. Предварительно, смерть его жены произошла от сердечного приступа.

Туристка из РФ в августе скончалась на пляже в районе Махмутлар в Аланье. По предварительным данным, причиной смерти был сердечный приступ. 70-летней женщине стало плохо у моря, а медики не смогли спасти ее.

Турция
туристы
россияне
смерти
